В Україні можуть заборонити обіймати посади в Кабміні спійманим на плагіаті

В Україні можуть заборонити обіймати посади в Кабінеті міністрів претендентам, спійманим на плагіаті. Відповідний законопроект №3758 підтримав комітет Верховної ради з питань інтеграції України до Європейського союзу.

"Ухвалення проекту, на думку авторів, унеможливить потрапляння на суспільно важливі посади осіб, чиї етичні принципи та професіоналізм викликають сумніви. Комітет ухвалив висновок, що проект не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України", - сказано у повідомленні.

Документ передбачає додаткові вимоги до претендентів на посади керівників закладів освіти, які мають науковий ступінь кандидата, доктора наук чи доктора філософії (мистецтв). Їхні дисертації будуть проходити обов’язкову перевірку на плагіат. Особи, у дисертаціях яких знайдуть порушення академічної доброчесності, не зможуть обійняти посаду керівника закладу освіти.

Крім того, особам, щодо яких у порядку, визначеному законодавством, зафіксували плагіат, заборонять обіймати посади членів Кабінету міністрів та посади державної служби.