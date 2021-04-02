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В Україні можуть заборонити обіймати посади в Кабміні спійманим на плагіаті

Новость на русском → Україна, П'ятниця 02 квітня 2021 17:33
В Україні можуть заборонити обіймати посади в Кабміні спійманим на плагіаті Фото: в Україні можуть закрити доступ до роботи в Кабміні за плагіат (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть заборонити обіймати посади в Кабінеті міністрів претендентам, спійманим на плагіаті. Відповідний законопроект №3758 підтримав комітет Верховної ради з питань інтеграції України до Європейського союзу.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Ухвалення проекту, на думку авторів, унеможливить потрапляння на суспільно важливі посади осіб, чиї етичні принципи та професіоналізм викликають сумніви. Комітет ухвалив висновок, що проект не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України", - сказано у повідомленні.

Документ передбачає додаткові вимоги до претендентів на посади керівників закладів освіти, які мають науковий ступінь кандидата, доктора наук чи доктора філософії (мистецтв). Їхні дисертації будуть проходити обов’язкову перевірку на плагіат. Особи, у дисертаціях яких знайдуть порушення академічної доброчесності, не зможуть обійняти посаду керівника закладу освіти.

Крім того, особам, щодо яких у порядку, визначеному законодавством, зафіксували плагіат, заборонять обіймати посади членів Кабінету міністрів та посади державної служби.

Нагадаємо, в серпні 2020 року стало відомо, що в роботах глави Міносвіти Сергія Шкарлета знову виявили ознаки плагіату. В одній з його докторських дисертацій виявилося 87,5% збігів з роботами інших вчених.

Як писало РБК-Україна, колегія суддів Конституційного суду відмовилися розглядати конституційність призначення Сергія Шкарлета главою МОН.

Так, 17 грудня 2020 року Рада призначила Шкарлета на посаду міністра освіти і науки України. За нього проголосувала мінімально необхідна кількість нардепів - 226. Міністр зачитував текст присяги під крики "Ганьба!".

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