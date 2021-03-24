Конституционность назначения Шкарлета: коллегия судей КСУ отказалась открыть производство

Коллегия судей Конституционного суда отказались рассматривать конституционность назначения Сергея Шкарлета главой Министерства образования и науки. В суд поступило представление народных депутатов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря.

"Коллегия судей КСУ отказала в открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению народных депутатов о соответствии Конституции Украины постановления Верховной рады "О назначении Шкарлета С.М. министром образования и науки Украины", - сказано в сообщении. Парламентарий объяснила, что отказ является неокончательным. "Вопрос об открытии конституционного производства по этому делу еще будет рассматриваться Большой палатой КСУ", - отметила Совгиря.