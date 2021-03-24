Конституционность назначения Шкарлета: коллегия судей КСУ отказалась открыть производство
Коллегия судей Конституционного суда отказались рассматривать конституционность назначения Сергея Шкарлета главой Министерства образования и науки. В суд поступило представление народных депутатов.
"Коллегия судей КСУ отказала в открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению народных депутатов о соответствии Конституции Украины постановления Верховной рады "О назначении Шкарлета С.М. министром образования и науки Украины", - сказано в сообщении.
Парламентарий объяснила, что отказ является неокончательным.
"Вопрос об открытии конституционного производства по этому делу еще будет рассматриваться Большой палатой КСУ", - отметила Совгиря.
Напомним, соответствующее представление поступило в суд в начале марта.
Так, 17 декабря 2020 года Рада назначила Шкарлета на должность министра образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. За него проголосовало минимально необходимое количество нардепов - 226.
Министр зачитывал текст присяги под крики "Ганьба!". Представители фракции "Слуга народа" заглушали крики аплодисментами. После этого в зале раздались возгласы "Геть!".
Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность главы МОН.