В Україні можуть заборонити використання тварин у цирку та контактні зоопарки
В Україні можуть заборонити використання тварин у цирку та контактні зоопарки. Відповідний законопроект №5406 отримав висновок комітету Верховної ради з питань євроінтеграції.
Документ пропонує повністю заборонити з 1 січня 2022 року використання тварин у циркових виставах, незаконних видовищних заходах із залученням тварин,у тому числі виставок тварин, які постійно гастролюють. Під заборону також потрапляють:
- контактні зоопарки;
- пересувні звіринці;
- бої тварин (собачі, півнячі і т.д.);
- нацьковування тварин одна на одну;
- циркові виступи із залученням тварин - стаціонарні цирки, пересувні, цирки на сцені, шапіто.
"Законопроект не суперечить цілям Угоди про асоціацію та праву Європейського союзу. Водночас вбачається за доцільне врахувати практику більшості держав-членів ЄС, передбачивши заборону на використання в цирках саме диких тварин або окремих їх видів", - сказано у повідомленні.
Як писало РБК-Україна, у 2019 році вперше в Україні Одеський окружний адміністративний суд заборонив Одеському цирку використовувати диких тварин у своїх виступах.
Нагадаємо, у лютому 2020 року Рада схвалила закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Однак у лютому 2021 році парламент відправив його на повторне друге читання.