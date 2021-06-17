В Україні можуть заборонити використання тварин у цирку та контактні зоопарки. Відповідний законопроект №5406 отримав висновок комітету Верховної ради з питань євроінтеграції.

Документ пропонує повністю заборонити з 1 січня 2022 року використання тварин у циркових виставах, незаконних видовищних заходах із залученням тварин,у тому числі виставок тварин, які постійно гастролюють. Під заборону також потрапляють:

контактні зоопарки;

пересувні звіринці;

бої тварин (собачі, півнячі і т.д.);

нацьковування тварин одна на одну;

циркові виступи із залученням тварин - стаціонарні цирки, пересувні, цирки на сцені, шапіто.

"Законопроект не суперечить цілям Угоди про асоціацію та праву Європейського союзу. Водночас вбачається за доцільне врахувати практику більшості держав-членів ЄС, передбачивши заборону на використання в цирках саме диких тварин або окремих їх видів", - сказано у повідомленні.