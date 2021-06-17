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В Україні можуть заборонити використання тварин у цирку та контактні зоопарки

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Україна, Четвер 17 червня 2021 17:38
В Україні можуть заборонити використання тварин у цирку та контактні зоопарки Фото: в Україні можуть заборонити використовувати тварин у цирках (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть заборонити використання тварин у цирку та контактні зоопарки. Відповідний законопроект №5406 отримав висновок комітету Верховної ради з питань євроінтеграції.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Документ пропонує повністю заборонити з 1 січня 2022 року використання тварин у циркових виставах, незаконних видовищних заходах із залученням тварин,у тому числі виставок тварин, які постійно гастролюють. Під заборону також потрапляють:

  • контактні зоопарки;
  • пересувні звіринці;
  • бої тварин (собачі, півнячі і т.д.);
  • нацьковування тварин одна на одну;
  • циркові виступи із залученням тварин - стаціонарні цирки, пересувні, цирки на сцені, шапіто.

"Законопроект не суперечить цілям Угоди про асоціацію та праву Європейського союзу. Водночас вбачається за доцільне врахувати практику більшості держав-членів ЄС, передбачивши заборону на використання в цирках саме диких тварин або окремих їх видів", - сказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна, у 2019 році вперше в Україні Одеський окружний адміністративний суд заборонив Одеському цирку використовувати диких тварин у своїх виступах.

Нагадаємо, у лютому 2020 року Рада схвалила закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Однак у лютому 2021 році парламент відправив його на повторне друге читання.

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