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В Украине могут ввести уголовную ответственность за продажу лекарств детям, - Радуцкий

Автор: Инна Собора

В Украине уже месяц действует запрет продажи лекарственных средств детям до 14 лет. Однако в Раде предлагают ввести штрафы за нарушение этого запрета, а также инициируют введение уголовной ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.

Он отметил, что законопроект № 5123-1 вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

"В частности, мы предлагаем установить штраф для сотрудников аптек и курьеров: при первом нарушении - в размере от 6,8 тысяч гривен до 13,6 тысяч гривен, при повторном - 13,6 тысяч гривен до 23,8 тысяч гривен", - сообщил Радуцкий.

По его словам, если запрет на продажу лекарств детям не будут соблюдать, может быть введена уголовная ответственность.

"Будем инициировать введение уголовной ответственности для случаев, когда продажа лекарств привела к гибели ребенка", - подчеркнул нардеп.

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Михаил Радуцкий