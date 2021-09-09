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В Україні можуть ввести кримінальну відповідальність за продаж ліків дітям, - Радуцький

Автор: Инна Собора

В Україні вже місяць діє заборона продажу лікарських засобів дітям до 14 років. Однак в Раді пропонують ввести штрафи за порушення цієї заборони, а також ініціюють введення кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького.

Він зазначив, що законопроєкт № 5123-1 вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Зокрема, ми пропонуємо встановити штраф для співробітників аптек та кур’єрів: при першому порушенні у розмірі від 6,8 тисяч гривень до 13,6 тисяч гривень, при повторному - 13,6 тисяч гривень до 23,8 тисяч гривень", - повідомив Радуцький.

За його словами, якщо заборону на продаж ліків дітям не будуть дотримуватися, може бути введена кримінальна відповідальність.

"Будемо ініціювати введення кримінальної відповідальності для випадків, коли продаж ліків призвів до загибелі дитини", - наголосив нардеп.

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Михайло Радуцький