В Украине могут ввести рынок виртуальных активов. Комитет Верховной рады по вопросам цифровой трансформации рекомендует принять соответствующий законопроект №3637.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Этот закон будет определять права и обязанности участников рынка виртуальных активов, принципы государственной политики в сфере оборота виртуальных активов.

"Его принятие обеспечит баланс интересов участников рынка и будет способствовать притоку инвестиций в Украину. После обсуждения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять за основу доработанный проект закона", - указано в сообщении.

Напомним, в 2018 году комитет по вопросам информатизации и связи рекомендовал Верховной раде Украины принять законопроект № 9083 по поводу налогообложения операций с виртуальными активами в Украине.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября Рада приняла законопроект о регулировании стоимости интернета и мобильной связи. Соответствующий проект №3014 "Об электронных коммуникации" во втором чтении поддержали 260 нардепов.

Документ впоследствии позволит Украине интегрироваться в единый цифровой рынок Евросоюза, поскольку имплементирует нормы Европейского кодекса электронных коммуникаций, который внедряется в Европе до конца 2020 года.