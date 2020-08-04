В Україні можуть посилити відповідальність за домашнє насильство: що пропонує закон

Фото: домашнє насильство (freepik.com)

Нардепи від фракції "Слуга народу" зареєстрували у Раді відповідний законопроект

В Україні можуть посилити відповідальність за домашнє насильство. У Верховній раді зареєстрували відповідний законопроект №3908-1.

Про це написала замголови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Закон пропонує внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення. Парламентар зазначила, що станом на зараз більшість винних у домашньому насильстві сплачують штрафи із сімейного бюджету.

"Пропонуємо залучати порушників до суспільно корисних робіт з одночасним спрямуванням коштів за виконання таких робіт постраждалій особі... З мітлою у руках протягом 120-240-360 годин суспільно корисних робіт порушники досягнуть більших успіхів у виправленні своєї поведінки, а члени їхніх сімей не опиняться у скрутному становищі", - підкреслила нардеп.

Кравчук також відзначила важливе нововведення, яке пропонує документ: справи про домашнє насильство пропонують розглядати без присутності самих кривдників. Депутат зазначила, що вони часто намагаються сховатись від слідства, що сильно ускладнює скоріше прийняття рішення про покарання.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть збільшити штрафи за домашнє насильство в сотні разів: до ВР внесли відповідний законопроект №3908.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що з початку року в Києві поліція зареєструвала понад 7 тисяч звернень з приводу домашнього насильства, що більше, ніж за весь минулий рік.

Як писало РБК-Україна, з лютого в Україні діє телефонна гаряча лінія з попередження домашнього насильства.