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В Украине могут увеличить штраф за вред экологии: что предлагают

Автор: Сергей Пышкин

В Украине планируют повысить административные санкции за вред экологии. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов начало подготовку законопроекта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Государственной экологической инспекции Украины Андрея Мальованого.

Как отметил чиновник, административные санкции могут быть повышены более чем в 10 раз.

"Наши специалисты совместно с представителями Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов сейчас готовят проект закона об усилении ответственности за около 50 экологических нарушений", - добавил Мальованый.

Таким образом министерство планирует стимулировать органы местного самоуправления к введению более эффективных действий по защите экологии.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что в течение текущего года в Украине больше всего пострадала экология Ровенской и Житомирской областей. Сумма убытков превышает 140 млн гривен.

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