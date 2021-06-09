В Украине могут упростить изъятие нелегального контента на веб-сайтах

Документ направлен на адаптацию законодательства Украины в сфере авторского права и смежных прав к стандартам Европейского союза.

Закон упрощает для правообладателей изъятие нелегального контента на веб-сайтах в интернете и распространяет эту процедуры на все объекты авторского права и смежных прав.

Предусмотрено автоматическое приобретение работодателями и заказчиками прав на компьютерные программы и базы данных, созданные как служебные произведения или в рамках выполнения договоров заказа.

Расширяются случаи свободного использования объектов авторского права и смежных прав в интересах общества.

В законе прописано и получение права на порядок заключения лицензионных договоров на основе публичного предложения.

Также усиливается защита неоригинальных баз данных, объектов, созданных с помощью искусственного интеллекта, традиционных выражений культуры.