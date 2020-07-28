В Украине могут создать Госфонд возмещения вреда жертвам преступлений

Кабмин внес в Раду соответствующий законопроект
В Украине могут создать Государственный фонд возмещения вреда жертвам преступлений. Кабинет министров внес в Верховную раду соответствующий законопроект №3894.
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Фонд предлагают создать в составе специального фонда госбюджета Украины.
Источником формирования госфонда планируют определить:
При этом порядок использования средств этого фонда будет устанавливать Кабмин.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство поддержало законопроект Министерства юстиции, который предусматривает, что в Украине пострадавшие в результате насильственного преступления будут получать компенсацию от государства.
Как писало РБК-Украина, Кабмин предлагает платить украинским гражданам компенсации за задержку выплат пенсий и заработных плат.