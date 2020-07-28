В Украине могут создать Госфонд возмещения вреда жертвам преступлений

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Кабмин внес в Раду соответствующий законопроект

В Украине могут создать Государственный фонд возмещения вреда жертвам преступлений. Кабинет министров внес в Верховную раду соответствующий законопроект №3894.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Фонд предлагают создать в составе специального фонда госбюджета Украины.

Источником формирования госфонда планируют определить:

средства, поступающие от исполнения наказаний в виде штрафов и исправительных работ;

сбор на возмещение вреда, причиненного насильственными уголовными преступлениями, в случае принятия судом и вступления в законную силу обвинительного приговора;

средства, которые выплатили пострадавшему в связи с совершением насильственного уголовного преступления и возвращенные в доход государства по основаниям, определенным законом.

При этом порядок использования средств этого фонда будет устанавливать Кабмин.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство поддержало законопроект Министерства юстиции, который предусматривает, что в Украине пострадавшие в результате насильственного преступления будут получать компенсацию от государства.

Как писало РБК-Украина, Кабмин предлагает платить украинским гражданам компенсации за задержку выплат пенсий и заработных плат.