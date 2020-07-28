ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні можуть створити Держфонд відшкодування шкоди жертвам злочинів

Україна, Вівторок 28 липня 2020 14:09
В Україні можуть створити Держфонд відшкодування шкоди жертвам злочинів
Фото: гроші (flickr.com)
Автор: Юлія Струк

Кабмін вніс до Ради відповідний законопроект

В Україні можуть створити Державний фонд відшкодування шкоди жертвам злочинів. Кабінет міністрів вніс до Верховної ради відповідний законопроект №3894.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Фонд пропонують створити у складі спеціального фонду держбюджету України.

Джерелом формування держфонду планують визначити:

  • кошти, що надходять від виконання покарань у вигляді штрафів та виправних робіт;
  • збір на відшкодування шкоди, завданої насильницькими кримінальними правопорушеннями, у разі ухвалення судом та набрання законної сили обвинувального вироку;
  • кошти, що виплатили потерпілому у зв’язку з вчиненням насильницького кримінального правопорушення та повернуті у дохід держави з підстав, визначених законом.

При цьому порядок використання коштів цього фонду буде встановлювати Кабмін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд підтримав законопроект Міністерства юстиції, який передбачає, що в Україні постраждалі в результаті насильницького злочину отримуватимуть компенсацію від держави.

Як писало РБК-Україна, Кабмін також пропонує платити українським громадянам компенсації за затримку виплат пенсій і заробітних плат.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України возмещениеКабінет Міністрів УкраїниВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся