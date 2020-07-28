В Україні можуть створити Держфонд відшкодування шкоди жертвам злочинів

Фото: гроші (flickr.com)

Кабмін вніс до Ради відповідний законопроект

В Україні можуть створити Державний фонд відшкодування шкоди жертвам злочинів. Кабінет міністрів вніс до Верховної ради відповідний законопроект №3894.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Фонд пропонують створити у складі спеціального фонду держбюджету України.

Джерелом формування держфонду планують визначити:

кошти, що надходять від виконання покарань у вигляді штрафів та виправних робіт;

збір на відшкодування шкоди, завданої насильницькими кримінальними правопорушеннями, у разі ухвалення судом та набрання законної сили обвинувального вироку;

кошти, що виплатили потерпілому у зв’язку з вчиненням насильницького кримінального правопорушення та повернуті у дохід держави з підстав, визначених законом.

При цьому порядок використання коштів цього фонду буде встановлювати Кабмін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд підтримав законопроект Міністерства юстиції, який передбачає, що в Україні постраждалі в результаті насильницького злочину отримуватимуть компенсацію від держави.

Як писало РБК-Україна, Кабмін також пропонує платити українським громадянам компенсації за затримку виплат пенсій і заробітних плат.