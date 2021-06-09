В Украине могут сократить срок заключения из-за ненадлежащих условий в тюрьме

Кабинет министров одобрил изменения в законодательство относительно мер, направленных на восстановление прав осужденных. В частности, они предусматривают досрочное освобождение из-за ненадлежащих условий содержания
Изменения в ряд законодательных актов Украины также внедряют в национальное законодательство превентивные и компенсационные средства правовой защиты в случае ненадлежащих условий содержания под стражей. ряда других законодательных актов Украины.
Устанавливаются следующие компенсационные и превентивные меры в случае ненадлежащих условий содержания под стражей:
Факт или срок содержания лица в ненадлежащих условиях будет устанавливаться решением комиссии по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания в учреждениях предварительного заключения и исполнения наказаний.
В то же время устанавливается возможность решения местным судом, в пределах территориальной юрисдикции которого осужденный отбывает наказание, вопрос об обжаловании решения соответствующей комиссии.
Ранее сообщалось, что Верховной Раде рекомендуют одобрить закон о расширении доступа адвокатов к тюрьмам с учетом предложений президента Владимира Зеленского.
Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что платные камеры в СИЗО является дискриминацией по имущественному признаку.