В Україні можуть скоротити термін ув'язнення через неналежні умови в тюрмі

Кабінет міністрів схвалив зміни до законодавства щодо заходів, спрямованих на поновлення прав засуджених. Зокрема, вони передбачають дострокове звільнення через неналежні умови утримання
Зміни до низки законодавчих актів України також впроваджують у національне законодавство превентивні та компенсаційні засоби юридичного захисту у випадку неналежних умов тримання під вартою. низки інших законодавчих актів України.
Встановлюються наступні компенсаційні та превентивні заходи у випадку неналежних умов тримання під вартою:
Факт або строк тримання особи у неналежних умовах встановлюватиметься рішенням комісії з розгляду скарг на неналежні умови тримання в установах попереднього ув’язнення та виконання покарань.
Водночас встановлюється можливість вирішення місцевим судом, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений відбуває покарання, питання про оскарження рішення відповідної комісії.
Раніше повідомлялося, що Верховній раді рекомендують схвалити закон про розширення доступу адвокатів до в'язниць з урахуванням пропозицій президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова заявляла, що платні камери в СІЗО є дискримінацією за майновою ознакою.