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В Україні можуть скоротити термін ув'язнення через неналежні умови в тюрмі

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів схвалив зміни до законодавства щодо заходів, спрямованих на поновлення прав засуджених. Зокрема, вони передбачають дострокове звільнення через неналежні умови утримання

Про це повідомляє прес-служба уряду.

Зміни до низки законодавчих актів України також впроваджують у національне законодавство превентивні та компенсаційні засоби юридичного захисту у випадку неналежних умов тримання під вартою. низки інших законодавчих актів України.

Встановлюються наступні компенсаційні та превентивні заходи у випадку неналежних умов тримання під вартою:

  • скорочення строку покарання, після якого може бути застосовано умовно-дострокове звільнення на строк, протягом якого особа трималася у неналежних умовах в установах попереднього ув’язнення або виконання покарань;
  • заміна невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням на строк, протягом якого особа трималася у неналежних умовах;
  • надання можливості зняття судимості до закінчення строків, зазначених у статті 89 КК.

Факт або строк тримання особи у неналежних умовах встановлюватиметься рішенням комісії з розгляду скарг на неналежні умови тримання в установах попереднього ув’язнення та виконання покарань.

Водночас встановлюється можливість вирішення місцевим судом, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений відбуває покарання, питання про оскарження рішення відповідної комісії.

Раніше повідомлялося, що Верховній раді рекомендують схвалити закон про розширення доступу адвокатів до в'язниць з урахуванням пропозицій президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова заявляла, що платні камери в СІЗО є дискримінацією за майновою ознакою.

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