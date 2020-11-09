Кабмин предлагает определить порядок принудительного кормления осужденных

Фото: тюрьма (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабинет министров предлагает определить порядок принудительного кормления осужденных. Соответствующий законопроект №4323 правительство внесло в Верховную раду.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Закон определяет, что к осужденному, который заявил об отказе от принятия пищи, может быть применено принудительное кормление на основании постановления суда, принятого по заключению врача о том, что такому осужденному грозит значительное ухудшение состояния здоровья и существует очевидная угроза его жизни. Без решения суда применять его запрещено.

Начальник учреждения исполнения наказаний должен выяснить причины такого отказа, в течение суток письменно проинформировать прокурора, осуществляющего на соответствующей территории надзор за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам.

Осужденный, который отказался от принятия пищи, должен находиться под постоянным наблюдением врача. Врач, учитывая состояние здоровья заключенного, определяет вид принудительного кормления.

"Вопрос о применении принудительного кормления решается судом

в порядке, предусмотренном законом. О принятии судом решения о принудительном кормлении осужденного начальник учреждения исполнения наказаний безотлагательно информирует Уполномоченного Верховной рады по правам человека", - говорится в проекте закона.

Порядок и виды принудительного кормления, а также условия содержания осужденных, отказывающихся от принятия пищи, устанавливает Кабинет министров.

Напомним, в начале 2020 года Офис генерального прокурора обратился к правительству с предложением законодательно урегулировать вопрос оказания медицинской помощи лицам, которые объявляют голодовку в местах лишения свободы.