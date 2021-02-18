ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні можуть дозволити примусове годування засуджених: комітет підтримав закон

Новость на русском → Україна, Четвер 18 лютого 2021 17:10
В Україні можуть дозволити примусове годування засуджених: комітет підтримав закон Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть дозволити примусове годування засуджених. Комітет Верховної ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих підтримав відповідний проект закону №4323.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Народні депутати підтримали проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування №4323", - сказано у повідомленні.

Закон визначає, що до засудженого, який заявив про відмову від прийняття їжі, може бути застосоване примусове годування на підставі ухвали суду. Постанова приймається за висновком лікаря про те, що такому засудженому загрожує значне погіршення стану здоров’я та існує очевидна загроза його життю. Без ухвали суду застосовувати його заборонено.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує визначити порядок примусового годування засуджених. Відповідний законопроект №4323 у листопаді уряд вніс до Верховної ради.

Як писало РБК-Україна, на початку 2020 року Офіс генерального прокурора звернувся до уряду з пропозицією законодавчо врегулювати питання надання медичної допомоги особам, які оголошують про голодування у місцях позбавлення волі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Верховна Рада осужденные
NEWS
Жовта зона. Яким буде карантин в Україні: нові правила
Жовта зона. Яким буде карантин в Україні: нові правила
DAILY
Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами