В Украине могут разрешить обмен жилья лицам с инвалидностью: как это будет работать

В Украине могут разрешить обмен жилья лицам с инвалидностью. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №3780.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует принять документ во втором чтении.

Этот закон возлагает на органы местного самоуправления обязанность осуществлять замену жилья (жилых помещений) лицам с инвалидностью в случае его несоответствия потребностям таких лиц, или же если жилье нельзя приспособить к таким потребностям.

В документе прописан механизм осуществления такой замены и устанавливаются полномочия Кабинета министров в части утверждения порядка регулирования этого вопроса.

"Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом в редакции, предложенной в сравнительной таблице, утвержденной комитетом", - говорится в сообщении.

Напомним, комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует ВР разрешить обслуживать лиц с инвалидностью вне очереди. Соответствующий законопроект №4113 рекомендуется принять за основу.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому для людей с инвалидностью с детства надбавки на уход повысят вдвое. Документ вступил в силу с 1 января 2021 года.