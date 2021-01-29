В Україні можуть дозволити обмін житла особам з інвалідністю: як це працюватиме

Фото: людина з інвалідністю (freepik)

В Україні можуть дозволити обмін житла особам з інвалідністю. Верховній раді рекомендують ухвалити відповідний законопроект №3780.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує ухвалити документ у другому читанні.

Цей закон покладає на органи місцевого самоврядування обов’язок здійснювати заміну житла (жилих приміщень) особам з інвалідністю у разі його невідповідності потребам таких осіб, або ж якщо житло не можна пристосувати до таких потреб.

У документі прописаний механізм здійснення такої заміни й встановлюються повноваження Кабінету міністрів у частині затвердження порядку регулювання цього питання.

"Члени комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому в редакції, запропонованій у порівняльній таблиці, затвердженій комітетом", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує ВР дозволити обслуговувати осіб з інвалідністю позачергово. Відповідний законопроект №4113 рекомендується ухвалити за основу.

Як писало РБК-Україна, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким для людей з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд підвищать вдвічі. Документ набрав чинності з 1 січня 2021 року.