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В Україні можуть розширити повноваження приватних виконавців

Україна, Вівторок 10 листопада 2020 14:06
В Україні можуть розширити повноваження приватних виконавців
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть розширити повноваження приватних виконавців. Кабінет міністрів вніс до Верховної ради відповідний законопроект №4330.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Документ пропонує розширити повноваження приватних виконавців щодо виконання рішень до ста тисяч гривень проти будь-якого боржника (включаючи державних юридичних осіб та юридичних осіб за участю держави) та щодо примусового виконання ними постанов у справах про адміністративні правопорушення.

Закон передбачає поступове зрівняння повноважень приватних та державних виконавців.

У звязку з цим запровадити такі зміни пропонують з дня внесення до Єдиного реєстру приватних виконавців України відомостей про тисячу осіб, які розпочали діяльність приватного виконавця, але не пізніше 1 січня 2024 року.

Нагадаємо, у Кабміні також розробляють реформу єдиного нотаріату. Реалізація реформи передбачає три стратегічні кроки, першим з яких є запровадження електронної системи нотаріату.

Також передбачається скасування системи поділу нотаріусів на державних та приватних.

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