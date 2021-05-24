В Украине могут расширить перечень признаков нарушения равноправия граждан. Это предлагает соответствующий законопроект №3111.
Законопроект предлагает внести изменения в Уголовный кодекс.
Прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных привилегий по признакам территориального или социального происхождения, семейного положения, места жительства или рождения, участия в общественных объединениях, по языковым признакам предлагают также считать нарушением равноправия украинцев.
Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики уже предоставил заключение по этому проекту.
"Комитет признал соответствующим антикоррупционному законодательству и не содержащим коррупционных рисков законопроект "О приведении в соответствие с Конституцией Украины положений статьи 161 Уголовного кодекса по обеспечению равноправия граждан" (№3111)", - указано в решении комитета.
В интервью РБК-Украина уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что в 2020 году сообщений о нарушении прав граждан стало на 40% больше.
Напомним, антикоррупционный комитет также предоставил заключение по законопроекту о спецстатусе для Государственного космического агентства. Соответствующий законопроект №5017 не содержит рисков коррупции.