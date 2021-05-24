Закон о спецстатусе для Госкосмоса не содержит рисков коррупции, - комитет Рады
Государственному космическому агентству могут предоставить специальный статус. Соответствующий законопроект №5017 не содержит рисков коррупции.
Такой вывод предоставил комитет по вопросам антикоррупционной политики.
"Комитет признал соответствующим антикоррупционному законодательству и не содержащим коррупционные риски законопроект "О внесении изменений в ЗУ "О космической деятельности" об определении статуса и распределении полномочий между центральными органами исполнительной власти в сфере космической деятельности" (№5017)", - сказано в сообщении.
В комитете однако отметили необходимость внесения изменений в закон "О центральных органах исполнительной власти" и определения статуса Госкосмоса как центрального органа исполнительной власти со специальным статусом.
Напомним, комитет Верховной рады по вопросам экономического развития рекомендовал принять соответствующий законопроект за основу.
Как писало РБК-Украина, вице-премьер-министр по вопросам ОПК Олег Уруский заявлял о планах по реформированию Госкосмоса. Он хочет вернуть ведомство к тому виду, с какого агентство начиналось.