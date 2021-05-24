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Закон о спецстатусе для Госкосмоса не содержит рисков коррупции, - комитет Рады

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Украина, Понедельник 24 мая 2021 15:56
Закон о спецстатусе для Госкосмоса не содержит рисков коррупции, - комитет Рады Фото: антикоррупционный комитет Рады поддержал закон о спецстатусе для Госкосмоса (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Государственному космическому агентству могут предоставить специальный статус. Соответствующий законопроект №5017 не содержит рисков коррупции.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Такой вывод предоставил комитет по вопросам антикоррупционной политики.

"Комитет признал соответствующим антикоррупционному законодательству и не содержащим коррупционные риски законопроект "О внесении изменений в ЗУ "О космической деятельности" об определении статуса и распределении полномочий между центральными органами исполнительной власти в сфере космической деятельности" (№5017)", - сказано в сообщении.

В комитете однако отметили необходимость внесения изменений в закон "О центральных органах исполнительной власти" и определения статуса Госкосмоса как центрального органа исполнительной власти со специальным статусом.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам экономического развития рекомендовал принять соответствующий законопроект за основу.

Как писало РБК-Украина, вице-премьер-министр по вопросам ОПК Олег Уруский заявлял о планах по реформированию Госкосмоса. Он хочет вернуть ведомство к тому виду, с какого агентство начиналось.

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