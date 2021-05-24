В Украине могут расширить перечень признаков нарушения равноправия граждан. Это предлагает соответствующий законопроект №3111.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Законопроект предлагает внести изменения в Уголовный кодекс.

Прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных привилегий по признакам территориального или социального происхождения, семейного положения, места жительства или рождения, участия в общественных объединениях, по языковым признакам предлагают также считать нарушением равноправия украинцев.

Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики уже предоставил заключение по этому проекту.

"Комитет признал соответствующим антикоррупционному законодательству и не содержащим коррупционных рисков законопроект "О приведении в соответствие с Конституцией Украины положений статьи 161 Уголовного кодекса по обеспечению равноправия граждан" (№3111)", - указано в решении комитета.