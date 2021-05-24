В Україні можуть розширити перелік ознак порушення рівноправності громадян. Це пропонує відповідний законопроект №3111.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Законопроект пропонує внести зміни до Кримінального кодексу.

Пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв за ознаками територіального чи соціального походження, сімейного стану, місця проживання чи народження, участі у громадських об’єднаннях, за мовними ознаками пропонують також вважати порушенням рівноправності українців.

Комітет ВР з питань антикорупційної політики вже надав висновок щодо цього проекту.

"Комітет визнав таким, що відповідає антикорупційному законодавству та не містить корупційні ризики законопроект "Про приведення у відповідність до Конституції України положень статті 161 Кримінального кодексу щодо забезпечення рівноправності громадян" (№3111)", - вказано у рішенні комітету.