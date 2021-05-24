ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні можуть розширити перелік ознак порушення рівноправності громадян

Новость на русском →
Україна, Понеділок 24 травня 2021 16:26
В Україні можуть розширити перелік ознак порушення рівноправності громадян Фото: Раді пропонують розширити перелік ознак порушення рівноправності українців (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть розширити перелік ознак порушення рівноправності громадян. Це пропонує відповідний законопроект №3111.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Законопроект пропонує внести зміни до Кримінального кодексу.

Пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв за ознаками територіального чи соціального походження, сімейного стану, місця проживання чи народження, участі у громадських об’єднаннях, за мовними ознаками пропонують також вважати порушенням рівноправності українців.

Комітет ВР з питань антикорупційної політики вже надав висновок щодо цього проекту.

"Комітет визнав таким, що відповідає антикорупційному законодавству та не містить корупційні ризики законопроект "Про приведення у відповідність до Конституції України положень статті 161 Кримінального кодексу щодо забезпечення рівноправності громадян" (№3111)", - вказано у рішенні комітету.

В інтерв'ю РБК-Україна уповноважена Ради з питань прав людини Людмила Денісова підкреслила, що у 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше.

Нагадаємо, антикорупційний комітет також надав висновок щодо законопроект про спецстатус для Державного космічного агентства. Відповідний законопроект №5017 не містить ризиків корупції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Конституция права человека Верховна Рада
NEWS
"Авіапіратство". Хто такий Протасевич і як світ реагує на його затримання
"Авіапіратство". Хто такий Протасевич і як світ реагує на його затримання
DAILY
Сергій Шкарлет: Критичного падіння якості в українській освіті немає
Владислав Красінський, Сергій Щербина Сергій Шкарлет: Критичного падіння якості в українській освіті немає