В Україні можуть розширити перелік ознак порушення рівноправності громадян
В Україні можуть розширити перелік ознак порушення рівноправності громадян. Це пропонує відповідний законопроект №3111.
Законопроект пропонує внести зміни до Кримінального кодексу.
Пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв за ознаками територіального чи соціального походження, сімейного стану, місця проживання чи народження, участі у громадських об’єднаннях, за мовними ознаками пропонують також вважати порушенням рівноправності українців.
Комітет ВР з питань антикорупційної політики вже надав висновок щодо цього проекту.
"Комітет визнав таким, що відповідає антикорупційному законодавству та не містить корупційні ризики законопроект "Про приведення у відповідність до Конституції України положень статті 161 Кримінального кодексу щодо забезпечення рівноправності громадян" (№3111)", - вказано у рішенні комітету.
В інтерв'ю РБК-Україна уповноважена Ради з питань прав людини Людмила Денісова підкреслила, що у 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше.
Нагадаємо, антикорупційний комітет також надав висновок щодо законопроект про спецстатус для Державного космічного агентства. Відповідний законопроект №5017 не містить ризиків корупції.