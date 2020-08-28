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В Украине могут производить почти 30 млн доз вакцины от COVID-19 в год

Украина, Пятница 28 августа 2020 15:26
В Украине могут производить почти 30 млн доз вакцины от COVID-19 в год
Фото: вакцина от коронавируса (freepik.com)
Автор: Сергей Щербина

Украина располагает мощностями, позволяющими производить около 30 миллионов доз вакцины от коронавируса в год. Украинские предприятия могут участвовать в производстве вакцины.

Об этом рассказал информированный источник РБК-Украина в Кабинете министров.

По словам собеседника, Украина участвует в глобальных договоренностях вокруг разработки вакцины, поэтому отечественные предприятия могут участвовать в ее производстве.

"Специалисты ожидают, что в октябре-ноябре этого года в мире объявят об изобретении вакцины, а коммерческое производство в мире эксперты прогнозируют в феврале-мае следующего года", - сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине есть предприятия, которые могут производить вакцину от коронавируса.

Кроме того, Украина получит от ВОЗ вакцину от коронавируса для 20 процентов населения.

Добавим, о регистрации первой вакцины от коронавируса уже заявили в Российской Федерации.

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