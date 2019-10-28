Кабмин не исключает незапланированного повышения соцстандартов в 2020 году

Кабинет министров Украины может провести незапланированное повышение соцстандартов в 2020 году при росте экономики. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в интервью РБК-Украина.

По его словам, Кабмин планирует 30% от дополнительного продукта, который будет создаваться в Украине, распределять на повышение соцстандартов.

"Если экономика будет расти быстрее, то это станет базой для повышения номинальных доходов населения. Кабмин в своей программе четко озвучил, что дополнительный продукт, который будет создаваться в стране, планируется распределять следующим образом: 30% - на повышение соцстандартов, 70% - на новые инвестиционные проекты. Этот подход, в свою очередь, поможет создать базу для роста экономики и повышения социальных стандартов на будущее", - сказал Николайчук.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на 2020 год Кабмин закладывает более крепкий обменный курс гривны. Это позволит повысить социальные стандарты в долларовом эквиваленте, что является отображением роста экономики.

Также сообщалось, что в Украине могут осенью начать принимать госбюджет сразу на три года. По словам Николайчука, у украинской власти есть бюджетная декларация на три года и следующей весной они будут обновлять макроэкономический прогноз под бюджетную декларацию.