В Украине могут повысить налоги из-за проблем с наполнением бюджета

Правительство и парламент будут искать дополнительные налоговые инструменты, если ситуация с наполнением госбюджета Украины будет ухудшаться. По информации РБК-Украина, могут повысить НДС и вернуть акцизы на топливо, а также расширить военный сбор на импорт.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Стресс-тест для казны. Где Кабмину найти деньги и как избежать роста налогов ".

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко считает, что повышение налогов возможно.

"Если вдруг ситуация будет ухудшаться, то надо будет рассматривать вопросы, связанные с поиском дополнительных доходов госбюджета. Базовые налоги меняться не будут, но то, о чем вы говорите (акциз и НДС на топливо и военный сбор на импорт, - ред.), вполне возможно, поскольку надо финансировать вооруженные силы", - сказал Устенко в комментарии изданию.

Глава налогового комитета рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа") пока воздерживается от комментариев на эту тему. "Пока о нововведениях говорить рано. В финансово-экономическом блоке правительства идут обсуждения. Комментировать нечего. Предлагаю вернуться к предметному рассмотрению (инициатив, - ред.) после получения соответствующих законопроектов от Кабмина", - заявил он в комментарии РБК-Украина.