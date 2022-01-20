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В Украине могут построить космодром на берегу Черного моря

Автор: Дмитрий Кузнецов

Космодром в Украине можно построить на побережье Черного моря. На границе Одесской и Николаевской областей есть подходящая территория.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию участников Объединения инновационно-космических кластеров.

Как заявили глава Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий и руководитель Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный, украинский космодром можно создать на побережье Черного моря.

По их словам, соответствующую территорию уже нашли на административной границе Одесской и Николаевской областей. Однако строительство космодрома потребует согласования с Турцией, поскольку существуют риски падения отработавших ступеней ракеты на ее территорию.

Напомним, в мае о планах построить в Украине собственный космодром заявил глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

Отметим, 13 января состоялся запуск украинского спутника "Сич-2-30" с американского космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

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