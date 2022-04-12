В Украине могут полностью запретить российскую музыку: в Раде зарегистрировали законопроект
В Украине народные депутаты предложили запретить российскую музыку на радио и телевидении. Ограничения предлагается ввести на период до освобождения всех оккупированных украинских территорий и прекращения агрессии со стороны РФ.
Соответствующий законопроект №7273 был зарегистрирован в Верховной Раде Украины.
В Украине предлагаю запретить слушать российскую музыку:
- по радио и телевидению;
- в развлекательных заведениях;
- в общественном транспорте (у коммунальных и частных перевозчиков);
- в учебных заведениях, учреждениях культуры и отдыха;
- в гостиничном и ресторанном бизнесе;
- в кинотеатрах;
- в общественном пространстве.
Более того, в документе предлагается увеличить с 35% до 50% квотирование украинской музыки в эфире музыкальных радиостанций и музыкальных телеканалов.
Напомним, что рано утром 24 февраля Россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. Российские военные цинично обстреливают жилые дома, больницы, школы и детсады.
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