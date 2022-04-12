ru ua
Вт, 12 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні можуть повністю заборонити російську музику: у Раді зареєстрували законопроект

Новость на русском →
Україна, Вівторок 12 квітня 2022 13:14
В Україні можуть повністю заборонити російську музику: у Раді зареєстрували законопроект Фото: народні депутати України хочуть заборонити російську музику на радіо і телебаченні (pixabay)
Автор: Кароліна Гайдук

В Україні народні депутати запропонували заборонити російську музику на радіо і телебаченні. Обмеження пропонується ввести на період до звільнення всіх окупованих українських територій і припинення агресії з боку РФ.

Відповідний законопроект № 7273 був зареєстрований у Верховній Раді України.

В Україні пропонують заборонити слухати російську музику:

  • по радіо і телебаченню;
  • у розважальних закладах;
  • у громадському транспорті (у комунальних і приватних перевізників);
  • у навчальних закладах, закладах культури та відпочинку;
  • у готельному та ресторанному бізнесі;
  • в кінотеатрах;
  • у громадському просторі.

Більш того, в документі пропонується збільшити з 35% до 50% квотування української музики в ефірі музичних радіостанцій і музичних телеканалів.

Нагадаємо, що рано вранці 24 лютого Росія почала відкриту повномасштабну війну на території України. Російські військові цинічно обстрілюють житлові будинки, лікарні, школи та дитсадки.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
музыканты Верховна рада Війна в Україні
NEWS
48-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
48-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нескорений. Як Чернігів вистояв під російськими бомбами і чого чекає далі
Владислав Красінський, Виталий Носач Нескорений. Як Чернігів вистояв під російськими бомбами і чого чекає далі