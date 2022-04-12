В Україні можуть повністю заборонити російську музику: у Раді зареєстрували законопроект

В Україні народні депутати запропонували заборонити російську музику на радіо і телебаченні. Обмеження пропонується ввести на період до звільнення всіх окупованих українських територій і припинення агресії з боку РФ.

Відповідний законопроект № 7273 був зареєстрований у Верховній Раді України.

В Україні пропонують заборонити слухати російську музику:

по радіо і телебаченню;

у розважальних закладах;

у громадському транспорті (у комунальних і приватних перевізників);

у навчальних закладах, закладах культури та відпочинку;

у готельному та ресторанному бізнесі;

в кінотеатрах;

у громадському просторі.

Більш того, в документі пропонується збільшити з 35% до 50% квотування української музики в ефірі музичних радіостанцій і музичних телеканалів.

Нагадаємо, що рано вранці 24 лютого Росія почала відкриту повномасштабну війну на території України. Російські військові цинічно обстрілюють житлові будинки, лікарні, школи та дитсадки.