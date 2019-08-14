Ryanair осенью запустит новый рейс из Украины

Иллюстративное фото (facebook.com/ryanair)

Рейсы начнут выполнять с конца октября

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair в конце октября запустит новый рейс из Одесы в Будапешт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lowcostavia.

Как сообщается, с 29 октября авиакомпания начнет полеты по направлению Одесса-Будапешт. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю - по вторникам и субботам.

Вылеты из Одессы будут осуществляться в 15:25, из Будапешта - в 12:05 часов. Продолжительность полета составит приблизительно два часа. Былеты будут продаваться по цене от 9 евро в одну сторону.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что , Ryanair в конце октября 2019 года намерен открыть новые рейсы Харьков-Познань и Одесса-Познань. олеты из Харькова в Познань будут выполняться с 27 октября два раза в неделю по вторникам и воскресеньям. Вылеты из Харькова в 22:00, вылеты из Познани в 18:00. Билеты продаются по цене от 28 евро в одну сторону.

Кроме того, Ryanair увеличит частоту полетов по четырем маршрутам из Испании, Словакии и Польши в Украину в сезон зимней навигации полетов 2019/2020. С 27 октября частота рейсов на линии Киев - Братислава увеличится с двух то трех в неделю. В дополнение к перелетам по понедельникам и четвергам появится еще один - по воскресеньям.