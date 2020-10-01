В Украине могут открыть информацию о зарплатах в госкомпаниях

Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине могут открыть информацию о зарплатах в государственных компаниях. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политике рекомендует Верховной раде принять за основу соответствующий законопроект №3952.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

"Народные депутаты поддержали идею законопроекта о прозрачности деятельности и отчетности органов управления и должностных лиц юридических лиц публичного права, государственных предприятий, государственных организаций... в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине", - указано в сообщении.

В комитете подчеркнули необходимость включить в субъекты отчетности коммунальные предприятия.

Проект предусматривает открытость информации о структуре, принципах формирования и размере оплаты труда, вознаграждении, дополнительном благе руководителя, заместителя руководителя юрлица публичного права в госсекторе.

В таком случае соответствующая информация не может быть отнесена к информации с ограниченным доступом. В случае принятия документа госкомпании ежемесячно будут обнародовать соответствующую информацию на своем сайте.

Напомним, Кабинет министров планирует внести изменения в постановление об оплате труда работников государственных органов, которыми предлагается увеличение этой оплаты.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября правительство сохранило ограничения зарплат для членов правительства на уровне 5 средних зарплат вопреки решению Конституционного суда. Зарплаты других чиновников также ограничены этим уровнем.