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В Украине могут отказаться от перевода часов

Автор: Юлия Струк

В Украине могут отказаться от перевода часов. В Верховную раду внесли соответствующий законопроект №4201.

Об этом сообщил первый заместитель главы ВР Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook.

"Сегодня зарегистрировал законопроект "Об исчислении времени в Украине", которым предусматривается установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов", - указано в сообщении.

Стефанчук обращает внимание на доказанность негативного влияния ежегодного перехода на летнее время и возвращение на поясное на здоровье людей.

"Доказано... ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней. Принятие закона обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населения", - написал первый вице-спикер Рады.

По его словам, документ также направлен на противодействие агрессии со стороны России.

"Как известно, на временно оккупированных территориях Украины противоправно установлено время государства-агрессора... Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - убежден Стефанчук.

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Кроме этого, по словам замглавы ВР, проект будет способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины.

"Ведь 84% процентов жителей стран ЕС отдали голоса за отмену перехода на летнее и зимнее время, что было поддержано Европейским парламентом", - добавил замглавы Рады.

Напомним, действие летнего времени в Украине отменяется 25 октября 2020 года в 4 часа по киевскому времени. В этот день часовая стрелка переводится на 1 час назад.

Как писало РБК-Украина, наша страна переходила на летнее время во время первого тура президентских выборов 2019 года - 31 марта.

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