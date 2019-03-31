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Украина перешла на летнее время

Новости » Происшествия    31.03.2019 - 08:20
Украина перешла на летнее время
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Переход состоялся в 3:00 по Киеву

Украина сегодня ночью, 31 марта, перешла на летнее время, в 3:00 по киевскому времени стрелки часов следовало перевести на один час вперед. Об этом сообщает РБК-Украина.

Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабинета министров "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года и происходит дважды: осенью - на "зимнее" время и весной - на "летнее".

Согласно постановлению, весной стрелки часов переводят на час позже, а осенью - на час раньше.

Отметим, в январе 2012 года Министерство здравоохранения Украины позитивно оценило разрабатываемый Кабинетом министров Украины законопроект об отмене перехода на летнее время, поскольку он "нарушает биологический ритм человека".

Напомним, в августе 2018 года президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер анонсировал рассмотрение вопроса об отмене перехода на зимнее и летнее время на заседании комиссии.

26 марта 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену практики перевода часов с 2021 года. Но голосование не является последним в вопросе отмены перевода часов.

В июле 2018 года в Европейском союзе началось онлайн-голосование, чтобы прекратить переводить стрелки часов на зимнее и летнее время.

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