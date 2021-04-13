В Украине могут ограничить зарплату чиновникам органов госвласти
В Украине могут ограничить зарплату чиновникам органов государственной и местной власти. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №3034.
Такую рекомендацию дал комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Закон предлагают принять за основу.
Предусмотрено ограничить размер заработной платы руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, работников предприятий, учреждений и организаций, которые финансируются или дотируются из бюджета, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления до 15 минимальных заработных плат.
"Комитет рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №3034 и создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросом разработки системного законопроекта для модернизации оплаты работников государственного сектора", - сказано в сообщении.
Сопредседателями рабочей группы выбрали народных депутатов Вадима Струневича и Наталью Королевскую.
Как писало РБК-Украина, в январе Кабинет министров утвердил минимальный размер должностного оклада в 2021 году в государственных органах. Минимальный оклад составит 4540 гривен.
Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2020 года составила 11 987 гривен.