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В Украине могут ограничить зарплату чиновникам органов госвласти

Новина українською → Украина, Вторник 13 апреля 2021 16:21
В Украине могут ограничить зарплату чиновникам органов госвласти Фото: зарплату чиновникам органов госвласти могут ограничить (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине могут ограничить зарплату чиновникам органов государственной и местной власти. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №3034.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Закон предлагают принять за основу.

Предусмотрено ограничить размер заработной платы руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, работников предприятий, учреждений и организаций, которые финансируются или дотируются из бюджета, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления до 15 минимальных заработных плат.

"Комитет рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №3034 и создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросом разработки системного законопроекта для модернизации оплаты работников государственного сектора", - сказано в сообщении.

Сопредседателями рабочей группы выбрали народных депутатов Вадима Струневича и Наталью Королевскую.

Как писало РБК-Украина, в январе Кабинет министров утвердил минимальный размер должностного оклада в 2021 году в государственных органах. Минимальный оклад составит 4540 гривен.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2020 года составила 11 987 гривен.

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