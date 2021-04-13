В Україні можуть обмежити зарплату посадовцям органів держвлади

В Україні можуть обмежити зарплату посадовцям органів державної та місцевої влади . Верховній раді рекомендують схвалити відповідний законопроект №3034.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таку рекомендацію надав комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Закон пропонують схвалити за основу.

Передбачається обмежити розмір заробітної плати керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування до 15 мінімальних заробітних плат.

"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №3034 та створити робочу групу, яка займатиметься питанням розробки системного законопроекту для модернізації оплати працівників державного сектору", - сказано у повідомленні.

Співголовами робочої групи обрали народних депутатів Вадима Струневича та Наталію Королевську.