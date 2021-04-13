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В Україні можуть обмежити зарплату посадовцям органів держвлади

Новость на русском → Україна, Вівторок 13 квітня 2021 16:21
В Україні можуть обмежити зарплату посадовцям органів держвлади Фото: зарплату чиновникам органів держвлади можуть обмежити (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть обмежити зарплату посадовцям органів державної та місцевої влади. Верховній раді рекомендують схвалити відповідний законопроект №3034.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таку рекомендацію надав комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Закон пропонують схвалити за основу.

Передбачається обмежити розмір заробітної плати керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування до 15 мінімальних заробітних плат.

"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №3034 та створити робочу групу, яка займатиметься питанням розробки системного законопроекту для модернізації оплати працівників державного сектору", - сказано у повідомленні.

Співголовами робочої групи обрали народних депутатів Вадима Струневича та Наталію Королевську.

Як писало РБК-Україна, у січні Кабінет міністрів затвердив мінімальний розмір посадового окладу у 2021 році в державних органах. Мінімальний оклад становитиме 4540 гривень.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у листопаді 2020 року склала 11 987 гривень.

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