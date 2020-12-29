В Украине могут ограничить доступ к Единому реестру е-деклараций

Фото: НАПК (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине могут частично ограничить доступ к Единому реестру е-деклараций. Это может произойти в связи с модернизацией реестра.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции в своем Telegram.

"В связи с модернизацией до конца 2020 года может быть частично ограничен доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (Реестр деклараций)", - указано в сообщении.

В НАПК призывают декларантов не волноваться в случае выявления ошибок в работе реестра.

"Полноценный переход на обновленную версию реестра требует определенного времени, и после его завершения весь функционал и предоставленные документы будут восстановлены. В обновленном реестре будут доступны черновики документов, созданные в течение последнего месяца", - заверили в ведомстве.

Напомним, 25 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о разблокировании деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как писало РБК-Украина, глава государства также одобрил закон о восстановлении ответственности за ложь в е-декларациях.