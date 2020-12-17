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В Украине могут обновить данные о государственной границе

Украина, Четверг 17 декабря 2020 16:53
В Украине могут обновить данные о государственной границе
Фото: государственная границу (agro-business.com)
Автор: Юлия Струк

В Украине могут обновить данные о государственной границе. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №3987.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Принятие этого закона позволит внести в Государственный земельный кадастр сведения о госгранице на основании утвержденных документов демаркации (редемаркации, делимитации).

"Комитет рекомендует Верховной раде принять законопроект №3987 во втором чтении и в целом как закон в редакции комитета с последующей технико-юридической доработкой", - говорится в сообщении.

Напомним, в первом чтении парламентарии приняли этот законопроект в начале ноября, за него проголосовали 276 нардепов.

Как писало РБК-Украина, данный проект закона Кабинет министров поддержал еще в начале августа.

Так, 1 января вступил в силу закон, который позволит создать надлежащие условия для инженерно-технического обустройства государственной границы в первую очередь с Российской Федерацией.

Согласно ему, пограничникам предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной 30-50 метров вдоль линии госграницы для строительства и содержания инженерно-технических сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций и других объектов пограничной инфраструктуры.

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