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Рада сделала шаг к актуализации данных о госгранице

Украина, Среда 04 ноября 2020 11:26
Рада сделала шаг к актуализации данных о госгранице
Фото: госграница (agro-business.com)
Автор: Юлия Струк

В Украине хотят обновить состав сведений Государственного земельного кадастра о государственной границе. Соответствующий законопроект №3987 Верховная рада приняла за основу в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 276 парламентариев.

Документ предусматривает обновление состава сведений Государственного земельного кадастра о госгранице.

В законе прописано, что сведения о государственной границе Украины вносятся в госкадастр в соответствии с утвержденными документами демаркации (редемаркации, делимитации) украинской границы.

Также проект исключает из числа видов документации по землеустройству техническую документацию по землеустройству по поводу определения и установления в натуре (на местности) госграницы.

Отметим, данный проект закона Кабинет министров поддержал еще в начале августа.

Как писало РБК-Украина, 1 января вступил в силу закон, который позволит создать надлежащие условия для инженерно-технического обустройства государственной границы прежде всего с РФ.

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