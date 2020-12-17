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В Україні можуть оновити дані про державний кордон

Україна, Четвер 17 грудня 2020 16:53
В Україні можуть оновити дані про державний кордон
Фото: державний кордон (agro-business.com)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть оновити дані про державний кордон. Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендує Верховній раді прийняти відповідний законопроект №3987.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Прийняття цього закону дозволить внести до Державного земельного кадастру відомості про держкордон на підставі затверджених документів демаркації (редемаркації, делімітації).

"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти законопроект №3987 у другому читанні та в цілому як закон у редакції комітету із подальшим техніко-юридичним доопрацюванням", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у першому читанні парламентарі ухвалили цей законопроект на початку листопада, за нього проголосували 276 нардепів.

Як писало РБК-Україна, даний проект закону Кабінет міністрів підтримав ще на початку серпня.

Так, 1 січня набув чинності закон, який дозволить створити належні умови для інженерно-технічного облаштування державного кордону насамперед з Російською Федерацією.

Згідно з ним, прикордонникам надаються у постійне користування земельні ділянки шириною 30-50 метрів уздовж лінії держкордону для будівництва та утримання інженерно-технічних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об'єктів прикордонної інфраструктури.

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