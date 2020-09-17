В Украине могут не монетизировать "пакет малыша": ВР приняла закон за основу

Фото: женщина с ребенком (freepik)

В Верховной раде намерены отказаться от монетизации "пакета малыша" и оставить его в натуральном виде. Соответствующий законопроект №3006а за основу поддержали 316 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Авторы документа объясняют, что, согласно данным опроса ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет почувствовали 79% семей с детьми. Почти половине (49%) получателей "пакета" удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни.

Кроме того, подчеркивают авторы законопроекта, за два года количество предметов в пакете выросло в 2,5 раза. Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали пакет денежной выплате, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде.

В документе прописано, что временно - с 1 октября по 31 декабря этого года - закупка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" организуется и осуществляется через Управление ООН по обслуживанию проектов в рамках пилотного проекта.

После закупки "пакеты" будут доставлять в родильные дома и отделы социального обеспечения населения.

Согласно закону, с 1 января 2021 года обеспечение этой одноразовой помощью, процедура ее заказа, закупки и транспортировки в учреждения здравоохранения (родильные дома или родильные отделения, перинатальные центры, неонатальные центры и т.п.) осуществляется в соответствии с законом "О публичных закупках".

Напомним, в августе в Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект №3006а.

Как писало РБК-Украина, Министерство социальной политики не исключает возвращение "пакетов малыша" в натуральном виде вместо выплат.