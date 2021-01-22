В Украине могут изменить процедуру избрания руководителя вуза. Комитет по вопросам образования и науки рекомендует Верховной раде принять за основу соответствующий законопроект №4489-1.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Проект закона, в частности, предлагает разбить выборы на два тура. Избранным руководителем учреждения высшего образования считается лицо (кандидатура), которое набрало более 50% голосов лиц, имеющих право участвовать в выборах, а в случае проведения второго тура - более 50 процентов голосов лиц, принявших участие в голосовании.

Согласно документу, если в выборах приняли участие два и более лица (кандидатуры), и ни одно из них не набрало более 50% голосов от общего количества претендентов, на седьмой календарный день после проведения первого тура проводится второй тур выборов.

"Комитет рекомендует принять законопроект по обеспечению процедуры избрания руководителя учреждения высшего образования №4489-1 за основу", - говорится в сообщении.

Подчеркнем, ранее в законе не был предусмотрен второй тур в выборах руководителя вуза.

Напомним, комитет по вопросам молодежи и спорта не рекомендовал парламенту предоставлять право детям-сиротам поступать вне конкурса в учреждения высшего образования государственной и коммунальной формы собственности. Такое право предлагалось законопроектом №3862.