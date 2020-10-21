В Украине могут изменить процедуру банкротства на период карантина. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду соответствующий законопроект №4220.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Президент инициирует изменения в Кодекс по процедурам банкротства, поскольку из-за карантинных ограничений затягивается производство по делам о банкротстве.

Согласно закону, временно, на период действия карантина собрание (комитет) кредиторов может проводиться в режиме видеоконференции. Для подтверждения личности и полномочий участника собрания (комитета) кредиторов предоставляются документы, которые подтверждают личность и его полномочия, засвидетельствованные электронной цифровой подписью. А если участник не имеет ЭЦП, то подтверждение его личности осуществляется в порядке, определенном законом о Едином государственном демографическом реестре.

В законопроекте прописано, что собрание (комитет) кредиторов может проводиться путем опроса. Инициатор опроса посылает всем участникам собраний запрос с проектом решения по предложенному вопросу (вопросам). В таком запросе указаны адрес, на который участники опроса должны направить свой ответ, и срок для предоставления ответа.

Также предлагается установить, что суд по ходатайству комитета кредиторов, кредитора, арбитражного управляющего или по собственной инициативе может продлить сроки проведения предварительного заседания суда по делу о банкротстве.

При этом положения, которые касаются моратория на банкротство во время карантина, предлагается изъять из кодекса.

Напомним, в Украине введут мораторий на банкротство бюджетных организаций: Зеленский подписал соответствующий законопроект №2276.

Как писало РБК-Украина, в начале июня Верховная рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №2276. За него проголосовали 303 народных депутата.