В Україні можуть змінити процедуру банкрутства на період карантину. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради відповідний законопроект №4220.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Президент ініціює зміни до Кодексу про процедури банкрутства, оскільки через карантинні обмеження затягується провадження у справах про банкрутство.

Відповідно до закону, тимчасово, на період дії карантину збори (комітет) кредиторів може проводитися у режимі відеоконференції. Для підтвердження особи та повноважень учасника зборів (комітету) кредиторів надаються документи, що підтверджують особу та його повноваження, засвідчені електронним цифровим підписом. А якщо учасник не має ЕЦП, то підтвердження його особистості здійснюється у порядку, визначеному законом про Єдиний державний демографічний реєстр.

У законопроекті прописано, що збори (комітет) кредиторів може проводитися шляхом опитування. Ініціатор опитування посилає всім учасникам зборів запит з проектом рішення щодо запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на який учасники опитування повинні направити свою відповідь, і термін для надання відповіді.

Також пропонується встановити, що суд за клопотанням комітету кредиторів, кредитора, арбітражного керуючого або за власною ініціативою може продовжити терміни проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство.

При цьому положення, які стосуються мораторію на банкрутство під час карантину, пропонується вилучити з кодексу.

Нагадаємо, в Україні введуть мораторій на банкрутство бюджетних організацій: Зеленський підписав відповідний законопроект №2276.

Як писало РБК-Україна, на початку червня Верховна рада схвалила в другому читанні відповідний законопроект №2276. За нього проголосували 303 народних депутата.