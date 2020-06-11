В Украине могут изменить порядок госпитализации в психбольницы на время карантина

В Украине могут изменить порядок госпитализации недееспособных лиц в психбольницы на время карантина. Кабинет министров разработал и внес в Верховную раду соответствующий законопроект №3625.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Госпитализация в психбольницы

В проекте прописано, что недееспособное лицо, которое по состоянию своего здоровья не может попросить или предоставить осознанное письменное согласие, госпитализируют в учреждения по оказанию психиатрической помощи с согласия органа опеки и попечительства. Это решение принимается не позднее чем через 24 часа с момента обращения в этот орган законного представителя этого лица или врача-психиатра, если у недееспособного лица нет такого представителя или если он не соглашается, при условии введения карантина, режима чрезвычайной ситуации или введения военного или чрезвычайного положения.

В случае принудительной госпитализации лица без его письменного согласия или без письменного согласия его законного представителя заведение по оказанию психиатрической помощи должно в течение суток сообщить об этом органу опеки и попечительства для принятия мер социальной защиты такого пациента.

Согласие на медицинское вмешательство

Предлагается также изменить предоставление медицинского вмешательства ребенку и недееспособному лицу.

Предусматривается, что согласие на медицинское вмешательство в отношении ребенка до 14 лет и недееспособного лица кроме законных представителей могут давать также и уполномоченные ими лица.

"Право законных представителей пациентов в возрасте до 14 лет по определению уполномоченных лиц для дачи согласия на медицинское вмешательство возникает в случае установления Кабинетом министров карантина, установления режима чрезвычайной ситуации или введения военного или чрезвычайного положения", - указано в тексте закона.

В проекте прописано, что, если законный представитель ребенка/недееспособного лица или уполномоченное им лицо отказываются от медицинского вмешательства при наличии признаков прямой угрозы жизни пациента, решение о таком вмешательстве может принять комиссия или консилиум врачей в медучреждении, где обслуживают пациента. В случае же невозможности созыва консилиума решение примет врач, который оказывает медицинскую помощь.

Согласно проекту, согласие на медицинское вмешательство по обращению врача должен предоставить орган опеки и попечительства в случае, если законный представитель пациента или уполномоченное им лицо не дает согласие на медвмешательство или дает отказ от него, и это может иметь для пациента тяжелые последствия, или если у пациента отсутствует законный представитель.

Отметим, с апреля в Украине стартовал второй этап медреформы, согласно которому для психбольниц и тубдиспансеров будет значительно урезано финансирование.

В 2017 году Украина заняла первое место в Европе по количеству психических расстройств, согласно данным Министерства социальной политики. Так, в 2017 году 1,2 миллиона жителей страны страдали от различных расстройств психики.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль не исключает усиление карантина в Украине в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в 10 и более областях.

Как писало РБК-Украина, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали новый антирекорд - коронавирусом заболели 689 человек.