В Кабмине назвали условия для усиления карантина

Фото: человек в маске (РБК-Украина)

Карантин могут усилить в случае ухудшения ситуации в 10 и более областях

Премьер-министр Денис Шмыгаль не исключает возможность усиления карантина в Украине. Это возможно в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в 10 и более областях.

Об это Шмыгаль заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам премьера, в ближайшее время правительство не будет изменять систему управления карантином.

"Мы сегодня работаем очень плотно с регионами, где происходит ухудшение ситуации. Но мы понимаем, как этим управлять. Те параметры, по которым выбираются те или иные меры по смягчению или усилению карантина, они прописаны, они действенны. Сегодня это эффективный инструмент для принятия решений. Мы не предполагаем в ближайшее время менять систему управления карантином. Если в критическом количестве областей будет ухудшение - это 10 и более областей, это будет поводом для принятия решения об усилении в государстве", - сказал Шмыгаль.

Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировали новый антирекорд - коронавирусом заболели 689 человек.

В связи с этим в Минздраве пообещали принять меры.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 11 июня Киев и еще восемь областей не готовы к ослаблению карантина.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Светлевская