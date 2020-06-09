Фото: ребенок с родителями (pixabay.com)

В законе также определяется, когда прекращается выплата помощи на детей одиноким матерям

В Украине могут изменить основания для лишения родительских прав. Кабинет министров внес в Верховную раду соответствующий проект закона.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Законопроект №3587 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании системы институционального ухода и воспитания детей" по состоянию на сейчас обрабатывается в комитете.

Закон разработали как один из первых шагов модификации подходов к функционированию и финансированию учреждений институционального ухода и воспитания детей. В частности, предлагается определить понятие "заведение институционального ухода и воспитания детей".

В частности, планируется расширить основания для лишения родительских прав в связи с устройством детей в эти заведения.

Также закон предлагает уменьшить сроки (с шести до двух месяцев) относительно отсутствия родительского попечения как основания для лишения родительских прав.

Так, если ребенка устроили на круглосуточное пребывание в учреждение здравоохранения, образования или социальной защиты, администрация этого заведения обязана сообщить органу опеки и попечительства о том, что родители в течение месяца не проявили к ребенку заботы.

Не позднее чем через 7 рабочих дней после того, как орган опеки и попечительства получит такое уведомление, он должен выяснить причины отсутствия родительского попечения.

"Если в течение месяца после получения уведомления выявлены обстоятельства, являющиеся основанием для лишения родителей ребенка родительских прав, орган опеки и попечительства обращается в суд с соответствующим иском", - указано в тексте закона.

Также проект предлагает исключить дублирование полномочий институтов и органов опеки и попечительства по инициированию лишения родительских прав родителей детей, которые находятся в таком учреждении.

Кроме того, прекращаются и выплаты государственной помощи одиноким матерям и малообеспеченным семьям на детей, устроенных на круглосуточное пребывание (от четырех ночевок в неделю) в учебном заведении. Исключением являются специальные учебные заведения, учебные заведения III степени и случаи, когда родители платят полную стоимость содержания ребенка в учреждении. Подчеркивается, что стоимость содержания детей в учреждениях выше, чем любой вид государственной помощи семье.

Законопроект также предлагает урегулировать нормативно-правовое функционирование малых групповых домов с условиями воспитания, максимально приближенными к семейным, как альтернативы домам ребенка, детским домам-интернатам, другим типам учреждений.

Также предусматривается изменить механизмы оплаты содержания детей в учреждениях институционального ухода и воспитания детей разных типов за счет родителей или лиц, их заменяющих, и/или за счет местного бюджета органа опеки и попечительства, который согласовал устройство ребенка в такое заведение.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине из-за карантина закрыли интернаты, а воспитанников в срочном порядке вернули в семьи, не проверив перед этим условия проживания.

Как писало РБК-Украина, в 2016 году Рада обязала содержать ребенка лицам несмотря на лишение родительских прав.

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Автор: Юлия Струк