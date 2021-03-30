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В Украине могут делать до 4 миллионов прививок в месяц, - Ляшко

Автор: Артур Родивилов

В Украине могут делать до 4 миллионов прививок от COVID-19 за месяц уже в мае. Однако при условии, что к этому времени состоятся запланированные поставки вакцины против коронавируса.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Он добавил, что развертывание пунктов прививания происходит каскадным путем, а медицинские работники обучаются работе с каждой конкретной вакциной.

Сейчас кабинеты прививок развернуты под вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield). Также есть бригады, наученные для проведения вакцинации препаратами Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech.

"Мобильными бригадами и существующими кабинетами прививок мы можем делать 3,5-4 млн прививок в месяц. В случае, если в этот промежуток времени нам приходит больше вакцин, поставки состоялись, у нас есть дополнительные 11 тысяч кабинетов прививок, в которых происходит рутинная вакцинация", - сказал Ляшко.

Напомним, Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca. Другие страны не смогут ее получить до тех пор, пока население Индии не будет вакцинировано.

Ранее сообщалось, что из Китая в Украину отправили первую партию вакцины Sinovac Biotech. Вакцину зарегистрировали в Министерстве здравоохранения Украины еще 10 марта.

Также ми писали, что в Украину уже прибыла первая партия вакцины из Китая в количестве почти 2 миллионов доз.

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Новости Украины Министерство здравоохранения Украинывакцинация
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