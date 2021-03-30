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В Україні можуть робити до 4 мільйонів щеплень в місяць, - Ляшко

Автор: Артур Родивилов

В Україні можуть робити до 4 мільйонів щеплень від COVID-19 за місяць вже у травні. Однак за умови, що до цього часу відбудуться заплановані постачання вакцини проти коронавірусу.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

Він додав, що розгортання пунктів щеплення відбувається каскадним шляхом, а медичні працівники навчаються роботі з кожною конкретною вакциною. Зараз кабінети щеплень розгорнуті під вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Також є бригади, навчені для проведення вакцинації препаратами Pfizer/BioNTech і Sinovac Biotech.

"Мобільними бригадами та наявними кабінетами щеплень ми можемо робити 3,5-4 млн щеплень в місяць. У разі, якщо у цей проміжок часу нам приходить більше вакцин, постачання відбулися, у нас є додаткові 11 тисяч кабінетів щеплень, в яких відбувається рутинна вакцинація", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca. Інші країни не зможуть її отримати до тих пір, поки населення Індії не буде вакциновано.

Раніше повідомлялося, що з Китаю в Україну відправили першу партію вакцини Sinovac Biotech. Вакцину зареєстрували в Міністерстві охорони здоров'я України ще 10 березня.

Також ми писали, що в Україну вже прибула перша партія вакцини з Китаю в кількості майже 2 мільйони доз.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українивакцинація
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