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В Україні могли знати про затримку військової допомоги США ще в липні, - NYT

Новини » Політика     21.11.2019 - 03:21
В Україні могли знати про затримку військової допомоги США ще в липні, - NYT
Фото: Лора Купер (twitter.com/AndrewDesiderio)

Чиновник Пентагону розповіла про багаторазове спілкування з українським посольством

Українські чиновники, можливо, знали, що допомога США в сфері безпеки була припинена 25 липня - раніше, ніж відбулася розмова президентів США і України - Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Про це сказала заступник помічника глави Пентагону Лора Купер під час слухань щодо імпічменту, пише The New York Times.

Купер відповідає в Міноборони США за питання по Росії, Україні і Євразії. З її слів випливає, що в день розмови президентів ця інформація була відома.

Також Купер зазначила, що їй відомо про численні розмови між співробітниками українського посольства і співробітниками Пентагону. Зокрема, вона сказала, що член її персоналу отримав питання про допомогу 25 липня від українського посольства, яке запитувало "що відбувається з допомогою для України". Вона сказала, що протягом тижня бачила чиновників з посольства, які запитували про те, на якому етапі питання військової допомоги.

Як пише NYT, той час, коли Україна знала, що допомога була заморожена, є критично важливим питанням, оскільки демократи висувають аргумент, що Трамп спробував використати допомогу як тиск для публічного оголошення Україною про розслідування стосовно його політичних конкурентів. Республіканці ж наполягали на тому, що Україна не знала про цю інформацію, поки вона не стала відома у ЗМІ - 28 серпня.

У той же час союзники Трампа визнали, що Зеленський міг не знати, що допомога була затримана.

Нагадаємо, раніше Лора Купер говорила, що адміністрація президента США Дональда Трапма насправді заморозила військову підтримку для України з політичних мотивів.

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