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В Украине более миллиона онкобольных, - Минздрав

Автор: Юлия Струк

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине более миллиона онкобольных. Такие данные Национального канцер-реестра.

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Об этом он рассказал в ходе брифинга.

"Количество людей, страдающих онкологическими заболеваниями, в Украине сейчас более 1 миллиона. Ежегодно рак становится причиной смерти до 80 тысяч граждан", - отметил глава Минздрава.

Он подчеркнул, что в 2019 году 35% случаев злокачественных новообразований были обнаружены на третьей и четвертой стадии заболевания.

"Такие показатели демонстрируют недостаточную осведомленность о симптомах злокачественных новообразований как среди врачей первичного звена, так и среди населения", - обратил внимание министр.

Напомним, вчера Степанов заявил, что ведомство расширило перечень лекарств для онкобольных. Министерство добавило в перечень 9 новых лекарственных средств, закупаемых централизованно.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне в Минздраве сообщили, что Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака.

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Новости Украины Максим СтепановМинистерство здравоохранения Украинырак