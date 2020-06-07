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Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака, - Минздрав

Новости » Общество     07.06.2020 - 16:16
Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака, - Минздрав
Фото: символ по борьбе с раком (freepik.com)

В Украине около миллиона человек, которые находятся в состоянии ремиссии

В Министерстве здравоохранения сообщили, что Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака. При этом в стране сейчас около 1 миллиона человек, которые успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Отметим, сегодня, 7 июня, в мире отмечается международный день людей, переболевших раком.

"Сейчас на учете в стране почти 1 млн человек с онкологической патологией, успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии. У тех, кто поборол онкозаболевания имеется высокий риск развития еще одного злокачественного новообразования, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и остеопороза", - отметили в ЦОЗ.

Как отметили в Минздраве, чтобы снизить риск рецидива следует соблюдать следующие правила:

Физическая активность - она снижает риск рецидива рака молочной железы, толстой кишки и слизистой оболочки матки;

Правильное питание - рекомендуются фрукты, овощи и цельные зерна. Необходимо избегать употребления продуктов с высокой степенью переработки и красного мяса, а также фаст-фудов и другой пищи с высоким содержанием жира;

Нельзя использовать биологически активные добавки для профилактики рака;

Откажитесь от вредных привычек - по данным ВОЗ, ежегодно в мире 22% онкобольных умирают от рака из-за курения. Отказ от курения уменьшает риск развития рака на 70%;

Употребление алкоголя теоретически может увеличить риск рецидива;

Необходимо контролировать время проведения на солнце, а также пользоваться солнцезащитным кремом с уровнем защиты не менее 30.

Ранее РБК-Украина писало, что ВОЗ оценила продолжительность жизни украинцев в 72,5 года, при этом вероятность смерти от рака, диабета и хронических респираторных заболеваний составляет 24,7%.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ракУкраинаМинистерство здравоохранения Украины
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